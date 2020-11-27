При обыске в частной московской клинике нашли бесхозный труп

Пока никаких данных о констатации смерти пациентки нет

Труп неизвестной женщины и поддельную печать Росздравнадзора нашли при обыске в частной клинике в Москве. Следователи нагрянули в больницу с обыском по ранее возбужденному делу о странной гибели пяти(!) пациентов всего за несколько месяцев и случайно обнаружили законспирированный «морг».

Как удалось выяснить «МК», 26-го ноября следователи СК и сотрудники Росздравнадзора пришли в «Первую университетскую клинику» на Мичуринском проспекте с очередным обыском по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.

Ранее мы подробно писали о том, что первыми нарушения в этой клинике выявили сотрудники Росздравнадзора. Несмотря на то, что с подачи ведомства суд оштрафовал владельцев лечебницы, двери медицинского центра не закрылись. Как выяснилось позже, там с апреля по июль 2020 года при странных обстоятельствах скончалось сразу пять пациентов. После этого Фемида аннулировала у больницы лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность. Однако сегодня нежданные гости в погонах обнаружили, что клиника продолжает функционировать.

В частности, там был открыт стационар, где находилось пять пациентов. Но это не самое страшное, что нашли визитеры. Пройдя в глубь помещения, сотрудники наткнулись на комнату, где якобы шел ремонт. В полупустом помещении посередине на полу лежал… труп женщины!

На вид ей было около 70 лет, гнилостных изменений или телесных повреждений на теле видно не было. Данные усопшей местные медики выдавать отказались, пояснив, что родственники несчастной якобы оповещены, однако в течение дня никто так и не приехал.

Сотрудники запросили в экстренных службах данные о последних констатациях смерти в стенах клиники и, по предварительным данным, официальных сведений о смерти женщин за последние дни не поступало.

Кроме того, при обыске была обнаружена поддельная печать Росздравнадзора для входящей документации. Предположительно, при помощи этого аппарата злоумышленники планировали отчитаться перед следователями о том, что уведомляли о своих манипуляциях надзорное ведомство.

По сообщению помощника руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Елены Баландиной, по решению суда было лишено лицензии на медицинскую деятельность ООО «Научно-практический центр акушерства и гинекологии», под эгидой которого работала «Первая университетская клиника». А после этого было возбуждено уголовное дело.