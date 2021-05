Американский крейсер задержал корабль с российским и китайским оружием на борту

Ракетный крейсер USS “Монтерей” ВМС США в международных водах Северо-Аравийского моря задержал корабль без опознавательных знаков и изъял незаконную партию оружия. Там были противотанковые управляемые ракеты российского производства, китайские винтовки, пулеметы и гранатометы.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

“Состав оружия включал десятки усовершенствованных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок типа 56, а также сотни пулеметов ПКМ, снайперских винтовок и гранатометов с реактивными гранатами. Другие компоненты оружия включали усовершенствованные оптические прицелы ”, — говорится в заявлении Бахрейнский флота.

Сейчас боеприпасы находятся под арестом США в ожидании окончательной утилизации, тогда как первоисточник и предполагаемое место назначения оружия находятся под следствием.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.

Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV

— US 5th Fleet (@ US5thFleet) May 8, 2021