Американский крейсер задержал корабль с российским и китайским оружием на борту

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Ракетный крейсер USS “Монтерей” ВМС США в международных водах Северо-Аравийского моря задержал корабль без опознавательных знаков и изъял незаконную партию оружия. Там были противотанковые управляемые ракеты российского производства, китайские винтовки, пулеметы и гранатометы.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Американский крейсер задержал корабль с российскими ракетами на борту

“Состав оружия включал десятки усовершенствованных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок типа 56, а также сотни пулеметов ПКМ, снайперских винтовок и гранатометов с реактивными гранатами. Другие компоненты оружия включали усовершенствованные оптические прицелы ”, — говорится в заявлении Бахрейнский флота.

Сейчас боеприпасы находятся под арестом США в ожидании окончательной утилизации, тогда как первоисточник и предполагаемое место назначения оружия находятся под следствием.

“После изъятия незаконного груза судно было оценено на пригодность для плавания, а после допроса его экипаж получил пищу и воду перед выпуском”, — говорится в сообщении.

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