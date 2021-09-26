Приговорена к смерти «черная вдова», которая травила мужей ядом ради наследства

Жертвами пожилой японки стали как минимум четверо мужчин

Японский суд отклонил апелляцию на смертный приговор 74-летней Тисако Какэхи по прозвищу «Черная вдова», несмотря на аргументы защиты о том, что подсудимая страдает слабоумием. Женщина была признана виновной в убийстве мужа и двух любовников, а также в попытке покушения на жизнь знакомого с целью получения наследства. Теперь ее ждет смертная казнь через повешение. Рассказываем историю искусной убийцы, взбудоражившую всю Японию.

Исао Какэхи было 75 лет, когда он познакомился через брачное агентство с 67-летней вдовой Тисако, передает CNN. Уже спустя два месяца супруги узаконили свои, казалось бы, гармоничные отношения, съехались и начали блаженную жизнь в городе Муко (префектура Киото), готовясь к первому совместному празднованию Нового года.

Однако до этого радостного события японец не дожил… 28 декабря 2013 года он стал четвертой и последней жертвой «Черной вдовы». Такое прозвище Тисако Какэхи, которая уже несколько лет находится в камере смертников в японской тюрьме, было дано по аналогии с героиней детективного романа «Профессиональная вторая жена», жертвами которой, как правило, становились пожилые одинокие мужчины.

В 2014 году в рамках расследования японка была арестована. Судебное разбирательство по ее делу началось в июне 2017 года. Изначально Какэхи подозревали в убийстве более 10 мужчин в возрасте от 70 до 80 лет в период с 2007 по 2013 г. Обвинения предъявили по восьми делам, однако из-за времени, прошедшего с момента инцидентов, и недостаточности улик, до суда дошли всего четыре.

Одно из обвинений связано как раз с убийством последнего супруга «Черной вдовы». Как выяснило следствие, Тисако отравила его цианистым калием.

Как позже выяснило следствие, Какэхи вынуждала своих мужчин глотать ампулы с цианидом, убеждая их в том, что это пищевые добавки. Вскрытие установило, что в телах погибших содержится большое количество синильной кислоты. Следы яда были обнаружены и в доме самой японки.

«Она использовала агентство по подбору партнеров, чтобы знакомиться с пожилыми жертвами, и отравляла их после того, как втиралась к ним в доверие, — говорится в постановлении окружного суда Kиото. – Это безжалостное и спланированное преступление».

Дело «Черной вдовы» взбудоражило всю Японию и показало, какая опасность подстерегает в Интернете пожилых одиноких людей, уязвимых перед любовными аферами. Более того, история Тисако Какэхи побудила жителей страны задаться вопросом: почему женщина в таком зрелом возрасте начала убивать мужчин, которых она якобы любила?

О самой госпоже Какэхи известно не так много. Родом она из юго-западной японской префектуры Сага, а работала на полиграфической фабрике. Первый муж женщины ушел в мир иной в далеком 1994 году. Мужчина скончался от неизлечимой болезни. Ему было всего 54 года. В общей сложности брак пары продлился 25 лет.

Второй супруг японки скончался в 2006 году в возрасте 69 лет. Какэхи познакомилась с ним также через брачное агентство. Спустя еще несколько лет следом за предыдущими ушел и третий муж женщины.

В марте 2012 года умер еще один суженый «Черной вдовы» Масанори Хонда. Смерть 71-летнего мужчины наступила в тот момент, когда он ехал на мотоцикле по одной из улиц города Осака. Врачи сказали, что причиной случившегося стал сердечный приступ. Он также принимал пищевые добавки, которые ему давала Какэхи.

В 2013 году скончался мужчина, с которым у Тисако отношения не были оформлены официально. В последние годы своей жизни Минору Хиоки боролся с одиночеством и раком легких. К июлю 2013 года все вроде бы наладилось: болезнь медленно отступила, а его состояние резко улучшилось. В довершение всего, у 75-летнего случился роман с Какэхи.

Их идиллические отношения закончились 20 сентября, когда пара отправилась на ужин. Хиоки также часто принимал витамины, поэтому японке было легко подсунуть ему таблетку цианида «под видом пищевых добавок».

Пара только закончила трапезу, когда Хиоки потерял сознание. К тому времени, когда прибыла скорая, он мужчина уже начал задыхаться.

Несмотря на то, что у японца были дети и он излечился от рака, Какехи солгала врачам, что у него нет семьи и он давно находится в предсмертном состоянии. Преступница отказалась дать разрешение на Хиоки реанимацию, и он умер в течение двух часов.

Журналисты утверждают, что у японки был мотив для убийства. Уничтожая очередного мужчину, она получала от этого реальную финансовую выгоду. За все эти годы Тисако Какэхи удалось скопить внушительное состояние. По некоторым оценкам, сумма, которой располагает «Черная вдова», составляет порядка 8 миллионов долларов. Эти деньги она получила от страховых компаний и по наследству от своих супругов.

Причастность японки к преступлениям уже доказана. Сейчас ей грозит смертная казнь. Дата казни пока не была объявлена.

По закону заключенные должны быть казнены в течение шести месяцев после вынесения приговора, но эксперты говорят, что это редко происходит из-за длительных попыток обжалования, и в итоге многие заключенные ждут часа расплаты годами.

Вместе с тем по сей день не ясно, планируют ли адвокаты Какэхи подавать повторную апелляцию, что, безусловно, является единственным способом спасти ее жизнь. Их главный аргумент заключается в том, что подсудимая страдает слабоумием.

Официальные заявления самой «Черной вдовы» кажутся крайне противоречивыми. Временами госпожа Какэхи фактически признавала свою вину. Однако были моменты, когда она полностью отрицала все выдвинутые против нее обвинения. «Я никого не убивала, — заявляла она. — Я даже не знаю, как убить кого-нибудь. Мне также неизвестно, откуда появился цианид». // МК