Привитых российским «Спутником V» не пустят в США

В США не смогут попасть те, кто привился вакциной, не одобренной ВОЗ или FDA.

Новые правила для въезда в США иностранных граждан, привитых от коронавируса, не позволяют пересечение границы лицам, которые вакцинировались российской вакциной «Спутник V».

Об открытии границ США с ноября для иностранных путешественников, привитых против коронавируса, стало известно на прошлой неделе, пишет The Washington Post.

Согласно новым правилам, в США не смогут попасть те, кто привился вакциной, которая не одобрена Всемирной организацией здравоохранения или Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Сейчас среди разрешенных препаратов — вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac.

«Это большая проблема для российских путешественников и для людей в других странах, которые вакцинировались «Спутником V», — сказала профессор Университета Содружества Вирджинии Джудит Твигг.

По данным российского фонда прямых инвестиций, вакцину «Спутник V» одобрили в 70 странах, где проживает более 4 миллиардов человек. Россияне утверждают, что безопасность и эффективность их вакцины якобы были подтверждены в ходе клинических испытаний и «реального использования в ряде стран».

WP отмечает, что новые правила США коснутся не только россиян. По данным Глобального инновационного центра здравоохранения при Университете Дюка, во всем мире было приобретено около 448 миллионов доз вакцины Sputnik V. Ограниченные возможности для путешествий, вероятно, станут причиной дальнейшей критики российского препарата.

«Россия потеряла возможность использовать эту вакцину как дипломатический инструмент», — сказала Твигг, ссылаясь на проблемы производства российской вакцины.

Посольство России в Вашингтоне отказалось комментировать новую политику США.

Кроме российского «Спутника», ни FDA, ни ВОЗ не одобрили индийский препарат Covaxin, который в настоящее время используется преимущественно в Индии.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирная организация здравоохранения отложила одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявив о несоответствии техники производства препарата.

«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающие ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины. // УНИАН