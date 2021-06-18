Прокурори вимагають 6 місяців реального терміну для експрезидента Франції Саркозі

Прокурори вимагають шість місяців реального терміну позбавлення волі та штраф для експрезидента Франції Ніколя Саркозі, якого судять у справі щодо фінансування виборчої кампанії (так званій «справі Бігмаліон»).

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Le Figaro.

Справа стосується фінансування невдалої передвиборчої кампанії Саркозі 2012 року — реальні витрати на неї могли були удвічі вищими за дозволені обсяги.

Прокуратура стверджує, що консервативна партія Саркозі витратила майже вдвічі більше 22,5 мільйонів євро, дозволених законом про вибори, на щедрі передвиборчі мітинги, а потім найняла дружнє агентство зі зв’язків з громадськістю, щоб приховати ці витрати.

Експрезидент наполягає, що не вчинив ніяких протиправних дій. Прокурори просять для експрезидента рік позбавлення волі, з яких пів року умовно, та 3750 євро штрафу.

Суд у справі триває з 20 травня — після перерви у зв’язку з захворюванням на коронавірус адвоката Саркозі. Окрім Саркозі, на лаві підсудних перебувають ще 13 звинувачених. Їм загрожують суворіші покарання — від 2 до 4 років позбавлення волі та десятки тисяч євро штрафу.

Раніше в цьому році Саркозі був засуджений до одного року ув’язнення та дворічного умовного покарання за корупцію. Він оскаржив цей вирок.