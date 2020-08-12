Протесты в Беларуси. В Гродно бронированный автомобиль силовиков протаранил легковушку с ребенком (обновляется)

В Минске и других городах Беларуси 10 августа возобновились акции протеста против результатов президентских выборов, на которых в шестой раз якобы победил Александр Лукашенко.

9 августа вечером по всей стране прошли многочисленные демонстрации – их жестоко разогнал ОМОН: Для разгона мирных митингов силовики применили водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, отмечает Настоящее Время.

Вечером 10 августа в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве и других областных городах был перекрыт доступ в центр: на главных площадях и центральных улицах находится ОМОН, выставлены ограждения, закрыто движение, сообщает TUT.BY.

Горожане стали выходить на спонтанные акции протеста, автомобили сигналили и блокировали дороги. Параллельно с этим в Минске и других городах Беларуси проходят жесткие задержания, в столице силовики стреляли резиновыми пулями по журналистам.

В ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого погиб человек, сообщило МВД Беларуси. По информации ведомства, около 23.00 на улице Притыцкого один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну спецназовцев. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

По версии протестующих, омон забросал светошумовыми гранатами людей.

Белорусские силовики применяли для разгона протестов в Минске светошумовые гранаты производства Чехии. По данным правозащитников, одна из гранат попала в человека, который умер от ожогов: официальные лица в Беларуси информацию о гибели людей во время столкновений демонстрантов с милицией пока не подтверждают.

Протестующие в Минске опубликовали фотографии гранат, которые производит чешская компания Zeveta Ammunition. Она занимается производством и продажей различных светошумовых и газовых гранат для полиции и охранных компаний. На гранатах, использованных в Минске, можно прочитать надпись по-чешски – Zásahová výbuška P1, также на них видна дата – 2012 год.

В отношении Беларуси с 2011 года действуют санкции на поставки оружия и средств, используемых для подавления протестов. Чехия при этом является членом Евросоюза и должна выполнять условия эмбарго. Однако, как пишет Радио Свобода, непонятно, идет речь о годе изготовления либо о сроке годности гранат. Современные светошумовые гранаты того же производителя выпускаются в новой упаковке, хотя ранее они действительно производились в алюминиевом корпусе.

10 августа

23:30

ЛЮДИ НАЧАЛИ СБИВАТЬ МАШИНАМИ ОМОН! pic.twitter.com/CCRgzb42ZA — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 10, 2020

🔴Вже зараз можна говорити про органічні білоруські особливості протесту.🔺 блокування вулиць машинами як акція протесту… Geplaatst door Olga Khudetska op Maandag 10 augustus 2020

Схоже, що в Мінську протестувальники обстрілюють ОМОН фейерверком.pic.twitter.com/ZwXGa0mRZA — Громадське радіо (@HromadskeRadio) August 10, 2020

11 августа

01:40

Коктейли Молотова, водометы и баррикады в Минске.

Коктейли Молотова в Минске pic.twitter.com/vEZuB6txoI — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2020

Разгоняют людей водометами pic.twitter.com/8kY3LsiiEz — Чай з варэннем (@belteanews) August 10, 2020

Барыкады каля Рыгі pic.twitter.com/Z95FSGVqIg — Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020

13:30

Кандидат от белорусской оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны с видеобращением «Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все, но, наверное, я и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла для себя очень тяжелое решение, это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него не могли повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — заявила она. Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, сообщила TUT.BY ее доверенное лицо Ольга Ковалькова. По ее словам, отъезд Тихановской позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы». Накануне Тихановская заявила, что считает себя победителем прошедших выборов. «Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать», — заявила Тихановская. «Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом. Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета и мы будем доказывать все нарушения», — добавила Тихановская. Протесты в Белоруссии начались в ночь на понедельник, когда тысячи людей вышли на улицы, протестуя против официальных итогов президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. Соратники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской озвучили итоги проведенных ими экзитполов, которые показали, что за Тихановскую проголосовали более 80% белорусов. Отдельные избирательные участки также сообщили, что согласно реальным результатам выборов президента победа досталась Тихановской. При каких обстоятельствах было записано это обращение, неясно. Ролик опубликовал провластный анонимный телеграм-канал «Желтые сливы». На Тихановской та же одежда, которая была на ней вчера днем, когда она ходила в ЦИК. Тихановская читает свой текст с листа, не глядя в камеру Видео Тихановской с призывом не выходить на улицы, судя по всему, действительно было записано в помещении ЦИК Беларуси. Помимо совпадающего фона с жалюзи, нам удалось найти и кадры с аналогичным диваном в кабинете главы ЦИК, сообщает @CITeam_ru. 13:46 В Беларуси начали бастовать предприятия 16:57 В штабе Тихановской призвали Лукашенко мирно передать власть народу Штаб выразил поддержку демонстрантам Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил действующему руководству страны начать диалог о мирной передачи власти народу. Также в штабе выразили поддержку участникам акций протестов. Об этом сообщает «Наша Нива». В своем заявлении представители Тихановской призвали власть отказаться от насилия в отношении мирных граждан. «Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений», — говорится в заявлении штаба. Отметим, в Беларуси уже третий день продолжаются протесты в связи с результатами президентских выборов. По предварительным данным ЦИК, победу в выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом Тихановская подала протест на результаты выборов, который принял ЦИК. // РБК-Украина

12 августа

08:50

Бронированный автомобиль силовиков протаранил легковушку с ребенком

В Гродно, где, как и в других городах Беларуси продолжаются протесты против нарушения при подсчете на выборах президента страны, в ночь на 12 августа бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, отчего пострадал 5-летний ребенок.

Об этом передает NEXTA.

«В машине, которую сбил джип в городе Гродно пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали, что нужна операция. Мужа задержали», — рассказывает очевидец жуткого инцидента.

Пострадавшие рассказали, что не сигналили, а «просто ехали». В ответ силовики утверждали, что пострадавшие граждане «сами виноваты» и задержали водителя.

Позже стало известно, что в том же Гродно силовики устроили жесткий разгон акции протеста, который продолжили с изощренной жестокостью, передает TUT.by. Так, около десятка протестантов пытались спастись от дубинок спецназа и забежали в магазин, но вслед за ними туда ворвались ОМОНовцы и жестоко избили их. Среди задержанных в магазине оказались журналисты, беременная жена одного из них и еще несколько человек. Ранее сообщалось, что в ночь на среду силовики начали применять против участников протестов светошумовые гранаты и резиновые пули, а также избивать их без всякой на то причины. В ответ на проявляемую жестокость в ЕС пригрозили руководству страны санкциями и значительным ухудшением отношений. // «ФАКТЫ»