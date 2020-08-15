AP опубликовало кадр из видео, на котором возможно запечатлен момент смерти Александра Тарайковского

Associated Press опубликовало кадр из видео, на котором возможно запечатлен момент смерти участника протестных акций в Минске Александра Тарайковского.

Взрыва, от которого по версии МВД по собственной вине погиб Александр, на фото нет.

Вечером 10 августа МВД Беларуси сообщило о гибели одного из протестующих на акции протеста против фальсификации выборов в Минске. По версии МВД, инцидент произошел на улице Притыцкого (перекресток улицы Притыцкого и проспекта Пушкина был одним из эпицентров протестной активности в Минске в ночь с 10 на 11 августа).

Причиной смерти, как сообщалось, стала детонация в руке демонстранта взрывного устройства, которое тот хотел бросить в силовиков. Расследователи из группы Conflict Intelligence Team опубликовали свою версию происшедшего, подкрепив ее фотодоказательствами и геолокацией.

При покадровом просмотре видео видно, как один из стоящих в середине перекрестка силовиков поднимает оружие, а затем видна вспышка выстрела, после которой протестующий начинает шататься и падает на левый бок и неподвижно лежит на спине.