Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1300 человек (фото)

Больше всего задержанных в Москве

В России на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали 1338 человек.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Об этом свидетельствуют данные ОВД-Инфо.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Задерживали протестующих в таких городах:

  • Москва – 395 человек;
  • Санкт-Петербург – 182;
  • Новосибирск – 91;
  • Красноярск – 47;
  • Владивосток – 35;
  • Хабаровск – 28;
  • Комсомольск-на-Амуре – 23;
  • Уфа – 22.

Задержанные есть и в других городах России, которые сегодня протестуют. // Сегодня

Like

Метки:

Читайте также: