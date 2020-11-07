«Бог сказал убить 15 человек… я Осирис …» В Кривом Рогу парень устроил резню на улице — двое погибших восемь раненых (фото, видео)
Полиция Кривого Рога задержала 37-летнего подозреваемого в ряде нападений и двух убийствах горожан. По официальной информации, которая появилась на сайте Национальной полиции Днепропетровской области, его жертвами стали десять человек. В том числе двое погибших, также пострадал один ребёнок.
Как сообщалось ранее, 7 ноября неизвестный мужчина напал на десятерых случайных прохожих в Металлургическом районе Кривого Рога. Злоумышленник атаковал своих жертв на улицах Героев АТО, Сепана Тильги, Вадима Гурова, Костенко, Ветеранов Труда и проспекте Гагарина. Под угрозой нападений оказались все вне зависимости от пола и возраста. Пострадали горожане от ножевых ранений и ударов кулаками, отмечает местное издание «Первый городской«.
Самым младшим пострадавшим оказался восьмилетний мальчик, сейчас он находится в больнице с резаной раной на щеке. Жертвой нападавшего также стала 83-летняя пенсионерка на улице Вадима Гурова. Ей он нанёс несколько ударов кулаками по лицу. Также в результате нападений, как мы сообщали ранее, двое людей погибли на месте. А именно 30-летний сын и отец в возрасте около 60 лет. Предварительно, у старшего погибшего обнаружили около пяти ножевых ранений на спине и шесть на передней стороне туловища. У него также повреждено предплечье. Его сын скончался от двух точных ударов.
По информации первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, 37-летнего злоумышленника в течении получаса задержали патрульные, после чего доставили в Криворожское отделение полиции.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
На видео, которое удалось снять корреспонденту издания, нападавший заявил, что причиной его поступков стали религиозные мотивы. Он также заявил, что по наставлению бога планировал лишить жизни 15 человек.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на нападения на прохожих в Кривом Роге. По словам президента, сегодняшнее событие в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма.
«Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них — ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума! Каждый день — новости о подобных безумствах. К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть отбросы, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улице города. По любым абстрактным причинам принести трагедии сразу во много семей. Мы об этом говорим откровенно и должны это остановить.
Не сомневаюсь, что сегодняшнее событие в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма — по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу этот конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так — это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого», — говорится в сообщении в Telegram Зеленского.
Президент призвал силовиков сделать все для того, чтобы улицы наших городов стали более безопасными.
Совершенно понятно, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы наших городов стали более безопасными. Превенция преступлений — вот это считаю главной задачей для правоохранителей. Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно ткак-то демонстрировали в предыдущей жизни, которые могут сделать подобное. Мы должны об этом знать.
«Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этом подонку. Верю, что именно так и будет. И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали. Мои искренние соболезнования семьям погибших земляков, и обязательно желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!».