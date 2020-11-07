«Бог сказал убить 15 человек… я Осирис …» В Кривом Рогу парень устроил резню на улице — двое погибших восемь раненых (фото, видео)

Полиция Кривого Рога задержала 37-летнего подозреваемого в ряде нападений и двух убийствах горожан. По официальной информации, которая появилась на сайте Национальной полиции Днепропетровской области, его жертвами стали десять человек. В том числе двое погибших, также пострадал один ребёнок.

Как сообщалось ранее, 7 ноября неизвестный мужчина напал на десятерых случайных прохожих в Металлургическом районе Кривого Рога. Злоумышленник атаковал своих жертв на улицах Героев АТО, Сепана Тильги, Вадима Гурова, Костенко, Ветеранов Труда и проспекте Гагарина. Под угрозой нападений оказались все вне зависимости от пола и возраста. Пострадали горожане от ножевых ранений и ударов кулаками, отмечает местное издание «Первый городской«.

Самым младшим пострадавшим оказался восьмилетний мальчик, сейчас он находится в больнице с резаной раной на щеке. Жертвой нападавшего также стала 83-летняя пенсионерка на улице Вадима Гурова. Ей он нанёс несколько ударов кулаками по лицу. Также в результате нападений, как мы сообщали ранее, двое людей погибли на месте. А именно 30-летний сын и отец в возрасте около 60 лет. Предварительно, у старшего погибшего обнаружили около пяти ножевых ранений на спине и шесть на передней стороне туловища. У него также повреждено предплечье. Его сын скончался от двух точных ударов.

По информации первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, 37-летнего злоумышленника в течении получаса задержали патрульные, после чего доставили в Криворожское отделение полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

На видео, которое удалось снять корреспонденту издания, нападавший заявил, что причиной его поступков стали религиозные мотивы. Он также заявил, что по наставлению бога планировал лишить жизни 15 человек.