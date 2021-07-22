Россиянин довел жену до самоубийства, заставляя копать себе могилы и лаять под столом

Бежаницкий районный суд Псковской области назначил 36-летнему мужчине шесть лет колонии общего режима по делу о доведении до самоубийства беременной жены, избиениях женщины и их совместных детей, а также жестоком обращении с несовершеннолетними.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, с 2015 по 2019 год осужденный на почве ревности избивал беременную жену, по ночам отвозил в лес и на кладбище, «где заставлял копать себе могилы» под угрозой убийства, говорится в пресс-релизе. Кроме того, мужчина регулярно избивал двух несовершеннолетних дочерей и оставлял их одних в деревенском доме на несколько дней без еды.

Ранее в прокуратуре уточняли, что осужденный запрещал супруге мыться, краситься, общаться со знакомыми. Также он оскорблял ее, заставлял залезать под стол и лаять, подражая собаке. За невыполнение требований мужчина угрожал жене расправой.

Как сказано в пресс-релизе, после очередного избиения беременная женщина взяла детей и попыталась скрыться от мужа у знакомых в городе Великие Луки. Однако, боясь расправы, совершила самоубийство.

Погибшая несколько раз подавала в полицию заявление на мужа об избиениях, но забирала документы, «рассчитывая на его исправление», отмечали в областном управлении СК.