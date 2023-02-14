Раніше пособник Путіна всіляко заперечував свій зв’язок з “фабрикою тролів”.

Глава російської групи найманців Вагнера Євген Пригожин заявив, що він заснував і фінансував Агентство інтернет-досліджень, компанію, яку Вашингтон називає “фабрикою тролів”, що втручалася в президентські вибори в США в 2016 році.

Раніше він визнавав, що втручався у вибори в США, але його заява йде далі, ніж раніше, щодо опису його конкретних зв’язків з Агентством інтернет-досліджень (АІД), пише Reuters.

“Я ніколи не був просто фінансистом Агентства інтернет-досліджень. Я це придумав, я це створив, я довго ним керував. Воно створене для захисту російського інформаційного простору від хамської і агресивної антиросійської пропаганди заходу”, – розповів Пригожин.

аніше пособник Путіна всіляко заперечував свій зв’язок з “фабрикою тролів”.

Видання нагадує, що вперше Пригожин потрапив під санкції Сполучених Штатів за його зв’язки з Агентством інтернет-досліджень в 2018 році і був звинувачений у змові з метою обману Сполучених Штатів. // УНІАН