Путин после встречи с Макроном прокомментировал отношение к украинской власти строчкой из похабной песни про некрофилию

Президент России Путин считает, что альтернативы Минским соглашениям нет. На пресс-конференции после встречи с Макроном, он раскритиковал украинские власти и связал это с внутриполитической борьбой.

«В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из Минских соглашений. Но нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Так он ответил на вопрос специального корреспондента издания «КоммерсантЪ» Андрея Колесникова о том, живы ли еще Минские соглашения.

Выражение «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», это строчка из известной русской похабной частушки с элементами некрофилии, в которой поющий якобы пристраивается к своей умерший девушке в гробу и совершает с ней половой акт, приговаривая «нравится — не нравится, терпи (в некоторых вариантах «спи» ), моя красавица».

Путин пожаловался, что руководство Украины не хочет напрямую разговаривать с главарями боевиков. Путин предложил Украине подняться над внутриполитической борьбой, «подумать об исторических, стратегических перспективах развития самой Украины, взаимодействия с Россией», а также «подумать о стабильных, равных условиях безопасности для всех участников международной жизни». Кроме того Путин пригрозил НАТО ядерной войной в которой не будет победителей, если у него попытаются отнять Крым.

Со времен «мочить в сортире», еще во времена своего первого премьерства, нынешний глава российского государства не раз и не два ставил переводчиков в трудное положение, употребляя в своей речи блатной жаргон (все те же «мочить в сортире»), сленг спецслужб («шило в стенку и на боковую», выражение, означающее «закрыть дело»), вульгаризмы («жевать сопли») и так далее.