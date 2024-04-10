Путінський «гауляйтер» Уралу звинуватив Казахстан у затопленні регіонів Росії
У паводку, який накрив низку областей РФ, та прориві дамби в Оренбурзькій області РФ винний Казахстан. Казахстан повинен був «узгодженіше» скидати воду у своїй системі водосховищ, щоб Росія могла уникнути паводків у Курганській та Тюменській областях.
Про це заявив повноважний представник президента РФ в Уральському федеральному окрузі Володимир Якушев, пишуть росЗМІ.
За його словами, у майбутньому за рахунок коригування скидів у Казахстані проблем із паводками у кількох областях можна буде уникнути. Поки що ж у Кургані готуються до «великої води». За попередніми оцінками, це історичний максимум. Тому додатково відсипаються ті ділянки, де є підстави вважати, що висота дамби буде недостатньою», – зазначив повпред президента. При цьому Якушев не став гарантувати, що заходи «на 100%» допоможуть впоратися зі стихією.
У регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації. Такий режим введено в деяких районах Тюменської, Курганської і Самарської областей.Tweet