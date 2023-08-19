Путінський холуй догрався: у Будапешті з’явилось графіті «Стріляй в Орбана»

У східному районі Будапешта – Пешт – у п’ятницю вранці помітили графіті-напис “Стріляй в Орбана”.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на портал HVG.

Графіті з’явилося в п’ятницю вранці на набережній у Пешті. Невідомий із помилкою написав “Lőjjétek le Orbánt” (“Стріляй в Орбана”).

Свідок розповів HVG, що на місці події перед графіті перебували троє поліцейських, також було перекрито одну дорожню смугу.

У Головному управлінні поліції Будапешта в коментарі порталу підтвердили факт інциденту.

Там зазначили, що отримали повідомлення о 8:30 ранку в п’ятницю, виїхали й здійснили перевірку на місці.

Районний відділок поліції розпочав розслідування за підозрою в кримінальному злочині – вандалізмі. Хто саме є автором напису, правоохоронці ще не встановили.

Нагадаємо, минулого року в Талліні з’явилися кілька листівок, на яких зображено прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з вусами німецького диктатора Адольфа Гітлера й червоною свастикою на лобі.