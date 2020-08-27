Пьяную россиянку сняли с рейса в Турцию и отобрали у нее детей

Пьяную россиянку вчера сняли с рейса в аэропорту «Шереметьево». При этом с ней находились двое детей, которых потом пришлось временно отправить в больницу.

Как сообщает «Москва-24», женщина имела вид на жительство в Германии и конечной точкой ее маршрута был город Франкфурт-на-Майне. Однако отправлялась она туда стыковочным рейсом через Анаталию. Вот на рейс Москва – Анталия ее и не пустили. Сам самолет вылетел без задержек.

Все началось с того, что полицейские увидели, что маленький ребенок одной из пассажирок сидит прямо на полу и плачет. Они сделали ей замечание. В ответ пассажирка заявила, что их проблема поднимать детей с пола. При этом она вела себя неадекватно и полицейские заподозрили, что дама пьяна.

В результате россиянку сняли с рейса и доставили в комнату полиции, а детей отправили на осмотр в больницу.

Позже, как передает РИАМО, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что дети задержанной женщины двух и четырех лет пока побудут в больнице. По ее словам, дети чувствуют себя хорошо и завтра мальчики скорее всего будут временно определены в социально-реабилитационный центр.

Женщина является жительницей Тверской области. Отец детей зарегистрирован в Москве, сейчас его ищут. // МК