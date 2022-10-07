Рада звернулася до світу щодо засудження окупації росією Північних територій Японії

Верховна Рада звернулася до міжнародного співтовариства щодо засудження окупації росією Північних територій Японії.

Про це повідомили у п’ятницю, 7 жовтня, з депутатського корпусу, пише УНН.

“Рада звернулася до міжнародних організацій щодо засудження окупації росією Північних територій Японії”, – зазначив зокрема нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

У пояснювальній записці до відповідної постанови її ініціатори зазначають, що “як відомо, у період з серпня по вересень 1945 року СРСР незаконно окупував Північні території Японії, а згодом провів і депортацію японського населення. Разом з тим, у Cпільній декларації Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Японії від 19 жовтня 1956 року зазначено, що Радянський Союз погодився після нормалізації двосторонніх відносин з Японією та укладення мирного договору передати острови Хабомаї та Шикотан Японії. Натомість і дотепер російська федерація як “правонаступник СРСР” не виконала своїх зобов’язань”.

“Повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України вкотре засвідчила, що питання демаркації кордонів суверенних держав і наступна беззастережна повага до територіальної цілісності незалежних держав є наріжним каменем належного співіснування всіх членів міжнародної спільноти”, – вказали автори документа.

Тож, як зауважив нардеп Гончаренко, Верховна Рада заявила підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та закликала ООН, Європейський парламент, ПАРЄ, Парламентську Асамблею НАТО та інші парламенти світу висловити підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії.