Радянський винищувач МіГ-23 розбився на авіашоу в США

Пілот та другий член екіпажу катапультувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу аеропорту Детройта.

Повідомляється, що аварія сталася під час демонстраційних польотів. Винищувач упав на паркування житлового комплексу в місті Бельвілл біля Детройта, було пошкоджено декілька автомобілів.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пілот і другий член екіпажу були госпіталізовані як запобіжний засіб. Вони не зазнали серйозних травм. Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування причин, що призвели до аварії.

МіГ-23 – це багатоцільовий винищувач радянського виробництва із змінною геометрією крила. Він був прийнятий на озброєння у 1969 році, серійне виробництво було припинено у 1985 році. Літаки експортувалися понад 20 країн.