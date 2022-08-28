Раптово помер відомий кремлівський пропагандист

Він неодноразово отримував нагороди від уряду РФ та подяки від російського диктатора.

У Москві раптово помер ще один кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. На момент смерті йому було 50 років.

Про це повідомляє “Говорит Москва“.

Литовкін мав звання капітана третього рангу у запасі. Впродовж останніх років активно займався пропагандистською діяльністю. Він був журналістом державного інформагентства РФ ТАСС та вихваляв дії російських окупантів в Україні.

За даними “Независимой газеты“, що Литовкін раптово захворів, його ввели у штучну медикаментозну кому. Стан не вдалося стабілізувати. Він помер у Москві.

Литокін був воєнкором “Известий” та відповідальним редактором газети “Независимое военное обозрение”. Його основною діяльністю було висвітлювання тем, пов’язані з оборонно-промисловим комплексом країни-агресора РФ та її армією.

Крім того, Литовкін співпрацював із пропагандистськими телеканалами “Звезда” та “Царьград”, де коментував паради військової техніки на Красній площі.

Досить часто Литовкін з’являвся в ефірі пропагандистських програм у якості “військового експерта”. За пропагандистську діяльність Литовкіна нагороджували від уряду РФ. Також він отримував подяки від російського диктатора Путіна. // УНІАН