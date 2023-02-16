Російська Держдума врешті-решт зайнялась своєю прямою справою – гівном

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Штрафні санкції будуть застосовуватися за недотримання вимог перевезення, зберігання та реалізації побічних продуктів тваринництва.

Держдума запропонувала штрафувати на суму до 450 тисяч рублів за порушення правил поводження з гноєм.

Росіян штрафуватимуть за неправильне поводження з гноєм / фото REUTERS

Росіян штрафуватимуть за неправильне поводження з гноєм / фото REUTERS

Адміністративний штраф пропонується виписувати за недотримання вимог при зберіганні, транспортуванні, обробці, переробці, реалізації гною та посліду. Штраф для посадових осіб складе від 30 тисяч до 40 тисяч рублів, для ІП – від 50 тисяч до 60 тисяч рублів, для компаній – від 250 тисяч до 350 тисяч рублів.

За повторне порушення: для посадових осіб – від 40 тисяч до 50 тисяч рублів, для ІП – від 60 тисяч до 70 тисяч рублів, для компаній – від 350 тисяч до 450 тисяч рублів.

Коментуючи законодавчу ініціативу спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала Міністерство сільського господарства “зануритися” в проблему накопиченого сільськогосподарськими підприємствами гною, яка може призвести до штрафних санкцій.

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В Якутії скульптор Михайло Боппосов зліпив кролика з перегною і навчив його грати на барабані.

Автор “творіння” вважає, що кролик з фекалій “несе в собі якийсь таємний сенс”. Дивну скульптуру пов’язали з війною, адже “барабан у воєнний час використовується для подачі різних сигналів”.

У Росії вирішили продовжити багаторічну традицію і провели чемпіонат з метання коров’ячого гною. Змагання проходило в Пермському краї. Росіяни були в захваті від чемпіонату і навіть стверджували, що гній “зовсім не пахне”. // УНІАН

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