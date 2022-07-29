Численні інтерв’ю з високопоставленими суданськими та американськими посадовцями та безліч документів, розглянутих журналістами, зображають картину російської схеми пограбування багатств Судану в спробі зміцнити Росію проти жорстких санкцій Заходу та підтримати військові зусилля Москви в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Через кілька днів після початку повномасштабної війни РФ проти України російський вантажний літак збирався вилетіти зі столиці Судана, міста Хартум. У документах щодо вантажу було зазначено, що літак перевозив печиво. Варто зауважити, що Судан майже не експортує такий продукт.

Між офіційними особами в міжнародному аеропорту Хартума виникла гаряча дискусія. Вони побоювалися, що огляд літака роздратує проросійське військове керівництво країни. Однак зрештою чиновники домоглися огляду літака.

Усередині трюму перед ними були різноколірні коробки з печивом, а під ним були сховані дерев’яні ящики з найціннішим ресурсом Судану — золотом.

Цей інцидент, про який кілька офіційних суданських джерел розповіли CNN, є одним із принаймні 16 відомих контрабандних польотів російського золота з Судану, третього за величиною виробника дорогоцінного металу в Африці, за останні півтора року.

Докази також свідчать про те, що Росія вступила в змову з військовим керівництвом Судану, дозволяючи мільярдам доларів проходити в обхід суданської держави та позбавляти бідну країну державного доходу. В обмін на це Росія надала потужну політичну та військову підтримку Судану.

Колишні та чинні офіційні особи США розповіли CNN, що Росія активно підтримала військовий переворот у Судані 2021 року, завдавши нищівного удару суданському демократичному руху.

“Ми давно знали, що Росія експлуатує природні ресурси Судану. Щоб зберегти доступ до цих ресурсів, Росія сприяла військовому перевороту”, — зазначив високопосадовець США у коментарі CNN.

Міністерство фінансів США та Держдепартамент оголосили про введення додаткових санкцій проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення на територію України, а також заборонили імпорт російського золота.

Європейський Союз продовжує тиснути на Росію за допомогою санкцій. Тому раніше лідери ЄС не виключали можливість запровадження санкцій щодо російського золота.

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