Российский маньяк-насильник сбежал из тюрьмы на Кипре

Бывший алтайский следователь, неоднократно судимый за изнасилования Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы Никосии на Кипре, сообщает портал Trskinfo, посвященный острову.

Побег произошел 8 февраля, мужчина спрятался в люке технического помещения рядом с главным въездом в тюрьму, дождался, когда откроют ворота для грузовика и скрылся.

Сейчас в поисках Сатлаева принимают участие и полиция, и армия. В России Сатлаев был осужден в 2013 году за 4 изнасилования и 4 случая попытки, но в 2019 году он вышел на свободу по УДО. Тогда же Сатлаев улетел на Кипр.

Однако в том же году Сатлаева арестовали за изнасилование и кражу. На острове по этим статьям ему грозит пожизненное заключение.

Подчеркивается, что Сатлаева зафиксировали видеокамеры в тот момент, когда он шел по району Богаз в Никосии. В поисках принимают участие сотрудники специальных подразделений силовых ведомств. Однако успехов пока никаких – маньяк разгуливает на свободе. Есть опасения, что он попытается скрыться в Турции. // МК