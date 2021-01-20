Российский полицейский обманул узницу фашизма, убедив вложиться в криптовалюту

Мошенник под видом сотрудника инвестиционного фонда назначал встречи женщине прямо у ее дома

Как стало известно «МК», в начале декабря Ольга Львовна (все имена изменены), являющаяся по совместительству председателем организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, на просторах интернета нашла объявление об инвестиционных вложениях. Так как сейчас проценты банков по вкладам совсем небольшие, женщина решила пойти другим путем для приумножения накопленных за многие годы денег. Она оставила свой номер телефона, и стала ждать.

Через пару дней раздался звонок. Голос на том конце трубки рассказал женщине о том, что хранить свои сбережения в российских банках сейчас опасно, они в скором времени лопнут, и можно вообще остаться без денег. Лучший способ сейчас — это вложения в криптовалюту, да и просто инвестиции, что гораздо безопаснее и выгоднее.

«Экономист» говорил так грамотно, что Ольга Львовна поверила и была готова сделать первый взнос. Пенсионерка сняла в банке 150 тысяч рублей, и вечером возле своего подъезда встретилась с представителем «инвестиционного фонда», причем место сделки ее нисколько не смутило. Женщину заверили, что проценты уже «начали» капать, и действительно, через некоторое время ей перевели 100 долларов США. После этого доверие женщины только усилилось.

Еще через некоторое время, звонивший сказал, что теперь требуется перевести еще 850 тысяч рублей. Провернув ту же самую операцию в банке и сняв последнюю сумму, Ольга Львовна снова отдала свои кровные. Дальше начались звонки с требованием 600 тысяч рублей. Когда женщина спросила, не много ли это, ей ответили, что, если не вложить эту сумму, то все предыдущие вклады сгорают. Пришлось пенсионерке влезть в долги. Только после того, как последний транш был передан, Ольга Львовна заподозрила что-то неладное. Она обо всем рассказала родственникам, тем более у одного из них она и занимала некоторую сумму денег.

На семейном совете было принято решение обратиться в полицию. Сыщики сработали красиво, и 15 января возле дома пенсионерки при очередной передаче денег мошенника задержали. Им оказался 39-летний капитан полиции, старший инспектор отдела по обеспечению общественного порядка в аэропорту «Домодедово», в общей сложности проработавший в органах внутренних дел 19 лет. Что могло толкнуть полицейского на это преступление, сейчас выясняют следователи. Известно, что страж порядка женат и имеет троих несовершеннолетних детей.

По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).