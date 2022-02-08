Российский вице-премьер провел совещания по готовности экономики к санкциям за вторжение в Украину — The Bell

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний, в ходе которых обсуждалась готовность российской экономики к возможным санкциям в случае вторжения в Украину. Отчитывались по итогам проведенных стресс-тестов «Почта России», «Аэрофлот» и «РЖД».

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на три источника, близких к правительству.

По данным издания, на «учениях» моделировалось отключение от SWIFT, отказ от импортного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования в случае запрета поставок. По словам источника издания, отчитываются все бодро, однако в частных разговорах говорят, что ситуация — катастрофа.

Ранее сообщалось, что Сбербанк провел учения по отключению от зарубежной IT-инфраструктуры из-за потенциальных ограничений США, связанных с поставками в Россию новой электроники и поддержке существующей. На учениях банк моделировал сценарии отключения от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. Ряд зарубежных поставщиков оборудования, а также сам Сбербанк и другие крупные банки отказались комментировать информацию об учениях. В Nvidia заявили, что «бизнес находится вне политики». // The Insider