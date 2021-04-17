Российского депутата арестовали за «общение» с 14-летней проституткой

В Брянской области РФ суд вынес решение об аресте депутата Дятьковского райсовета, подозреваемого в интимных отношениях с несовершеннолетней.

По данным СК, в феврале-марте подозреваемый в своем доме совершил половой акт с 14-летней потерпевшей.

Следователи установили, что девочка, «испытывая материальные жизненные трудности», согласилась на предложение своей 19-летней знакомой начать заниматься проституцией. Под контролем старшей «подруги» несовершеннолетняя оказывала интимные услуги за деньги на территории Дятьково и, в частности, встречалась с депутатом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Организатор интимных встреч обвиняется в вовлечении в занятие проституцией. // МК