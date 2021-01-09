Российского хакера в США посадили на 12 лет и обязали возместить $19,2 млн.

Судья южного округа Нью-Йорка Лаура Тэйлор Суэйн приговорила россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения. Он признан виновным краже персональных данных 100 миллионов человек в США с помощью хакерских атак.

Об этом сообщает «Коммерсант».

– Я озвучу приговор. Господин Тюрин, этот суд постановляет, что вам предстоит отбыть 66 месяцев заключения по пунктам обвинения 1 и 8… и пункту 5, а также 144 месяца заключения по пунктам 2 и 9 <…> Эти приговоры исполняются одновременно и составляют в общей сложности 144 месяца лишения свободы,— сказала Тэйлор Суэйн.

Тюрин также должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч долларов.

Россиянин раскаялся в содеянном.

— Я занимался незаконными вещами. Однажды поддавшись соблазну и переступив закон, я продолжал все дальше заходить за черту. Я совершил преступление и мне за него отвечать. Я знаю, что принес очень много вреда людям и я прошу у них за это прощения,— заявил Андрей Тюрин.

Тюрин работал на группу злоумышленников из Израиля, США и России. От его действий в 2014 году пострадали клиенты крупнейших компаний, включая JPMorgan Chase. // Преступности.НЕТ