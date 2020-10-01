Российского подростка заподозрили в убийстве матери и ранении бабушки топором и гвоздодером

На 17-летнего жителя Орла завели уголовное дело об убийстве 53-летней матери и покушении на убийство 73-летней бабушки (часть 1 статьи 105 УК; часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК).

Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Орловской области.

По версии следствия, 29 сентября подросток напал на женщин и ударил их топором и гвоздодером по головам. Мать умерла сразу, а бабушке удалось выжить благодаря помощи врачей, так как ее внук сообщил «о совершенных им преступлениях в правоохранительные органы», говорится на сайте СК.

Молодого человека задержали. Другие подробности не приводятся. // Медиазона