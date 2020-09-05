Россиянин напал с отверткой на бывшую жену, написавшую на него заявление об изнасиловании

В Татарстане полицейские задержали в лесу 47-летнего жителя города Заинска Сулаймона Киргизова, подозреваемого в нападении на бывшую жену в супермаркете.

Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре Татарстана и республиканском управлении МВД.

По версии следствия, около 13:00 4 сентября он забежал в магазин «Бристоль» на улице Ялчыгола и несколько раз ударил отверткой по голове, шее, груди и спине стоявшую у кассы бывшую супругу.

43-летнюю женщину госпитализировали с ранениями, ее жизнь вне опасности. В МВД возбудили дело по статье о покушении на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК).

По данным «Вечерней Казани», утром 4 сентября женщина написала на Киргизова заявление об изнасиловании, после чего тот проследил за ней до магазина. Полиция отказала ей в возбуждении дела, однако после нападения постановление было отменено, отмечало «Реальное время». По их данным, новое дело возбудили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункт «а» часть 2 статья 115 УК), а ранее Киргизов уже обвинялся в угрозах убийством бывшей супруги (часть 1 статья 119 УК). // Медиазона