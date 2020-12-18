Российского попа задержали по подозрению в чудовищных пытках детей

По словам пострадавших и очевидцев, протоиерей их избивал, насиловал и заставлял есть испражнения

В Мордовии задержан протоиерей Сергий Смоляков по подозрению в нескольких преступлениях против несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, преступления совершались в период с 1996-2020 годы в Чамзинском районе. Смоляков, который воспитывает 12 детей, систематически наносил избивал их, лишал пищи и сна. Кроме того, одна из потерпевших сообщила следователям, что в 2005 и 2012 годах, когда ей было 6 и 13 лет соответственно, Смоляков изнасиловал ее.

В общей сложности от действий Смоляков пострадали шестеро детей. Против священника возбуждено три уголовных дела — в истязаниях, насильственных действиях сексуального характера и неисполнении обязанностей по воспитанию.

Друзья семьи Смолякова рассказали изданию Readovka, что священник зачастую прибегал к изощренным пыткам детей. Например, если те в силу сильного голода крали из холодильника еду, то Смоляков сажал их в подвал на цепь, оставляя их без еды, воды и возможности ходить в туалет. Когда одна из наказанных девочек справила нужду в углу помещения, то в качестве наказания протоиерей заставил ребенка съесть собственные испражнения.

Кроме того, по словам собеседников издания, двух своих детей Смоляков использовал фактически как трудовых рабов, заставляя их обслуживать машины в его автосервисе вместо учебы в школе. При этом мужчина не платил им ни гроша, из-за чего те выглядели изможденными и голодными. Лишь некоторые клиенты, глядя на их жалки вид, время от времени подкармливали детей деой.