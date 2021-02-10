В Ленобласти РФ пойман подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Согласно основной версии, злоумышленник совершил нападение на женщину во время распития алкоголя

«В Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины», – следует из сообщения ведомства, передает РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента. В ходе следственных мероприятий был задержан мужчина 1956 года рождения. Он полностью признался в содеянном, в ближайшее время ему предъявят официальное обвинение. В настоящее время следователи решают вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно основной версии, злоумышленник совершил нападение на женщину во время распития алкогольных напитков в частном доме, расположенном близ города Мурино. У погибшей были диагностированы множественные травмы головы. После убийства подозреваемый расчленил тело и упаковал его части в пакеты.

Стоит отметить, что подобные инциденты в последнее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области участились. Последним громким делом стало убийство рэпера Энди Картрайта. Расчлененное тело молодого человека было обнаружено в морозилке в квартире на Невском проспекте 29 июля. Супруга музыканта заявила следователям, что муж умер от передозировки, а она расчленила и спрятала его, чтобы скрыть смерть рэпера. 31 июля женщине предъявили обвинение в убийстве. // МК