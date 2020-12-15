В России сгорел частный дом престарелых: погибли 11 человек

В башкирском селе Ишбулдино ночью сгорел частный дом престарелых.

В деревянном доме постройки середины прошлого века в момент начала пожара находилось 16 человек. Сотрудница пансионата смогла вывести из огня троих стариков, 11 человек обнаружены погибшими.

Дом престарелых был открыт в селе два года назад, и не был зарегистрирован как учреждение с круглосуточным пребыванием людей.

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В Башкирии задержали руководителя местного частного пансионата для пожилых людей. Это произошло после гибели 11 человек в произошедшем там пожаре, передает ТАСС.

Ранее глава министерства социальной защиты республики Ленара Иванова заявила, что в ее ведомстве не знали о сгоревшем доме престарелых. Это было связано с тем, что заведение было частным. // МК