Россиянин довел жену до самоубийства – избивал и заставлял ее рыть себе могилу

Жителя Локнянского района Псковской области будут судить по делу о доведении до самоубийства беременной жены, избиениях женщины и их совместных детей, а также жестоком обращении с несовершеннолетними.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с 2015 по 2019 год обвиняемый избивал и унижал жену в присутствии детей из-за чувства ревности, в том числе во время ее беременности. Он бил ее кочергой, отверткой, ножом, а по ночам отвозил в лес и на кладбище, «где заставлял копать себе могилы», говорится в пресс-релизе.

Муж погибшей запрещал ей мыться, краситься, общаться со знакомыми, оскорблял ее, «заставлял потерпевшую залезать под стол и лаять, подражая собаке», а также угрожал расправой за невыполнение его требований, отмечает ведомство.

По данным прокуратуры, обвиняемый избивал и унижал двух несовершеннолетних дочерей, оставлял детей в загородном доме без присмотра и практически без еды.

Как уточняет пресс-служба управления Следственного комитета по области, после очередного избиения беременная женщина взяла детей и попыталась скрыться от 36-летнего мужа у знакомых в городе Великие Луки. Но боясь расправы, совершила [Роскомнадзор].

Погибшая несколько раз подавала в полицию заявление на мужа об избиениях, но забирала документы, «рассчитывая на его исправление», сообщили в прокуратуре. // Медиазона