Литовские пограничники задержали двух украинцев, перевозивших нелегальных мигрантов

Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в четверг задержали двух украинцев, которые перевозили по территории Литвы нелегальных мигрантов.

Как информировала BNS представитель Министерства внутренних дел Божена Заборовска-Зданович, лица, имеющие украинское гражданство, задержаны на территории Кальварийской пограничной заставы.

«Задержаны два украинца, которые перевозили нелегальных мигрантов, начато расследование по статье 292, ч. 1 Уголовного кодекса Литвы», — заявила она.

Данная статья предусматривает ответственность за нелегальную перевозку иностранцев, не имеющих права жить в Литве или нелегально пересекших границу страны. Самое строгое наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 6 лет. // Delfi.lt