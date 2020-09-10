Канал Лукашенко взял комментарий у «протестующего белоруса», который оказался российским коммунякой
Провластный канал «Беларусь 1» взял комментарий у «белоруса», который выступал за сохранение власти Александра Лукашенко в стране, но тот оказался русским по национальности.
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.
На одном из провластных митингов некий мужчина рассказал о поддержке Лукашенко. Он выступал «против фейков и иностранного вмешательства».
Как установил Telegram-канал, этим человеком оказался москвич Антон Тарасов, который состоит в КПРФ и даже пробовал баллотировать в Госдуму.
«То есть он буквально тот самый фейк и иностранное вмешательство, против которых сам же выступает», — прокомментировал в своем Twitter-аккаунте Алексей Новоселов.
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