Канал Лукашенко взял комментарий у «протестующего белоруса», который оказался российским коммунякой

Провластный канал «Беларусь 1» взял комментарий у «белоруса», который выступал за сохранение власти Александра Лукашенко в стране, но тот оказался русским по национальности.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

На одном из провластных митингов некий мужчина рассказал о поддержке Лукашенко. Он выступал «против фейков и иностранного вмешательства».

Как установил Telegram-канал, этим человеком оказался москвич Антон Тарасов, который состоит в КПРФ и даже пробовал баллотировать в Госдуму.

«То есть он буквально тот самый фейк и иностранное вмешательство, против которых сам же выступает», — прокомментировал в своем Twitter-аккаунте Алексей Новоселов.

УНИАН