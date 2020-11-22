В Беларуси задержали более 200 участников марша против фашизма

Более 200 человек задержали на протестных акциях, которые прошли в городах в Беларуси, в воскресенье, 22 ноября. Десятки тысяч белорусов вышли на «Марш против фашизма».

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна«.

Как отмечают правозащитники, как только люди начали собираться в колонны, силовики начали задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах.

По данным организации, большинство были задержаны в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания на акциях протеста в Бресте, Новополоцке, Пинске, Гродно и других городах.

Напомним, 22 ноября в Минске и некоторых других городах Беларуси прошли акции протеста. В Минск направили военную технику, а центральные площади огородили. Из-за протестов в столице закрывали более 10 станций метро, мобильный интернет работал с перебоями.

Как сообщалось, в ходе протестов в Минске силовики применили спецсредства против демонстрантов в районе Каменной Горки. Очевидцы также сообщали о задержаниях протестующих. // РБК-Украина