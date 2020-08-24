В селе под Воронежем в выгребной яме погибли пять человек

В воскресенье вечером стало известно о том, что в Воронежском сельском поселении в выгребной яме были обнаружены тела пятерых человек, в том числе двоих детей.

«Одного выжившего пытаемся спасти, 1968 г. р., отравление метаном, состояние тяжелое, медицина катастроф доставила в токсикологию ОКБ-1», — сообщили в пресс-службе о состоянии пострадавшего.

По данным администрации Новоусманского района, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 18:53 мск 23 августа. Спасатели, прибывшие на место в 19:07 мск, обнаружили в выгребной яме на территории частного подворья тела двоих мужчин 1985 и 1997 годов рождения, женщины 1985 года рождения и двоих детей двух и восьми лет. Как уточнили ТАСС в администрации района, погибли члены двух семей, которые характеризуются положительно. На месте происшествия находятся следователи Следственного комитета, которые устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Администрация Новоусманского муниципального района выражает соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе и психологическая», — сообщили районные власти. // ТАСС