В России начали проверку после публикации видео с «изгнанием бесов» из ребенка

В Волгоградской области органы опеки начали проверку после публикации видеозаписи, на которой родственники пытаются «изгнать бесов» из 10-летнего мальчика.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную администрацию.

26 октября телеканал МТВ опубликовал видеозапись с «изгнанием бесов». На кадрах видно, как мужчина прижимает мальчика к дивану, заведя руки за спину, тот вырывается и кричит. Оператор говорит про чеснок, крест и святую воду.

Жители села Гусевка, приславшие видео журналистам, утверждают, что их ребенок «часто ведет себя, как одержимый». «Мы читаем молитвы, но это не помогает. Часам к 2-3 ночи внук буквально «выдыхается» и засыпает — ребенок не выдерживает таких многочасовых приступов», — рассказала МТВ бабушка мальчика по материнской линии Ирина. По ее словам, внук «неадекватно реагирует на все религиозные символы». // Медиазона