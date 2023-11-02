У Фінляндії пройшли обшуки на острові російського олігарха Кесаєва

Фінські правоохоронці провели обшуки на острові Котасаарі, який належить російському олігарху Ігорю Кесаєву.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Yle заявив керівник спеціального підрозділу Управління судових приставів Акі Віртанен.

“При обшуках на місці судовий пристав шукає майно, яке підлягає арешту та заморожуванню, а також слідчі матеріали”, – розповів Віртанен.

За його словами, пристав звернувся до поліції Східної Фінляндії за офіційною допомогою для пошуку такого майна.

Також під час обшуків поліція шукає документи, які необхідні для слідства, додав Віртанен.

Як розповів репортер Yle, у Котасаарі було як мінімум чотири поліцейські машини.

Що відомо про Кесаєва

Варто зауважити, що Кесаєв внесений до списку санкцій Євросоюзу ще з квітня минулого року. Його підозрюють у зв’язках з російською Федеральною службою безпеки та збройової промисловістю.

Олігарх купив цей острів ще у 2020 році. Тоді він отримав дозвіл на будівництво вілли, гостьового будинку та котеджу для персоналу.

Нагадаємо, цього року генпрокурор США вперше дозволив передати конфісковані активи російського олігарха Україні.