Россиянин пытался за $1 млн. подкупить сотрудника Tesla, чтобы устроить кибератаку
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил сообщения о том, что россиянин готовил кибератаку на его предприятие.
Об этом он сообщил в Twitter.
Маск отреагировал на статью портала Teslarati, в которой сообщалось об атаке на завод Tesla в Неваде.
Мужчина по имени Егор Крючков предлагал сотруднику завода Tesla $1 млн за установление вредоносного программного обеспечения на компьютерную сеть компании. Сотрудник предприятия отказался от предложенных денег и обратился в ФБР.
Much appreciated. This was a serious attack.
— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020
22 августа Крючкова арестовали американские правоохранители.
«Очень благодарен. Это была серьезная атака», — написал Маск. // LB.ua