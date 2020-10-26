Россиянин убил преподавательницу и модель и отрезал ей палец, чтобы обеспечить алиби (фото)

В Петербурге жестоко убили 34-летнеюю модель и преподавательницу-биохимика из Технологического института Екатерину Антонцеву. Убийца отрезал девушке палец, чтобы обеспечить себе алиби.

Как пишет Telegram-канал Mash, преподавательницу убили в ее собственной квартире на ул. Димитрова. У нее травма шеи и отрезана фаланга.

Чуть позже стало известно, что установлен подозреваемый в убийстве. Им оказался ее 36-летний знакомый.

«У него дома нашли тот самый большой палец жертвы. По версии следствия, 22 октября мужчина был у Кати в гостях, задушил ее, а потом отрезал палец и унес вместе с телефоном жертвы, чтобы имитировать ее сетевую активность и отмазаться от обвинений», – говорится в сообщении.

УНИАН