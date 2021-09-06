Россиянин убил сестру и племянницу из-за доли дома

Все трое претендовали на имущество после смерти родителей

Родную сестру и племянницу зарубил топором житель одной из деревень городского округа Лотошино, который не желал отдавать им часть дома, доставшегося от родителей. Забросав тела дровами, убийца все-таки решил сдаться полицейским.

Трагедией закончился очередной скандал между 62-летним пенсионером, его родной 67-летней сестрой москвичкой и ее 37-летней дочерью.

После смерти родителей житель города Краснознаменска решил перебраться в их дом для постоянного проживания. Вложив свои средства, силы и время, мужчина сделал хороший ремонт и обустроился там. Но после того, как жилище приняло новый вид, неожиданно на горизонте появилась родная сестра нового хозяина и предъявила свои права на часть дома. Ни копейки не вложив в ремонт, сестра и ее дочь хотели стать законными правообладателями половины дома.

Естественно, пенсионера это не устраивало и он предложил вернуть ему половину потраченных на ремонт средств, но услышал, что денег он не получит, а в доме придется потесниться. На этом фоне между родственниками начались постоянные скандалы. Была идея обратиться к юристам, но до этого все не доходило.

4 сентября ближе к вечеру женщины снова явились в родительский дом, где им явно не были рады. Слово за слово, разгорелся очередной скандал. Пенсионер стал выгонять родственниц, но те не хотели уходить. Дошло до рукоприкладства, и племянница, по словам мужчины, ударила дядю ножом в ногу.

Разъяренный хозяин, видимо, совсем потеряв голову от злости, схватил молоток и начал им избивать женщин. Но и этого ему показалось мало. Бросив молоток, он схватил топор и продолжил начатое. Пенсионер успокоился только тогда, когда женщины уже не подавали признаков жизни. Испугавшись, что кто-то может увидеть тела, мужчина закидал их дровами. Уже на утро, когда хозяин полностью пришел в себя и осознал то, что натворил, он пошел сдаваться в полицию, подробно рассказав о содеянном.

Погибшие проживали в Москве вдвоем. Пенсионерка была в разводе, а ее дочь замуж не вышла, нигде не работала.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «А» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), решается вопрос о его аресте. // МК