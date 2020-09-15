Россиянин зверски изрезал ножом двух дочек сожительницы

Правоохранительные органы Ярославской области разыскивают жителя Рыбинска по подозрению в жестоком убийстве двух девочек 13 и 8 лет. Мужчина в настоящий момент скрывается.

По данным телеграм-канала «112», в Рыбинск к местному жителю приехала из другого города женщина с двумя дочками. Пара познакомилась в интернете и решила жить совместно.

Вначале все шло хорошо. Но сегодня днем женщина вернулась домой с работы и обнаружила своих девочек мертвыми в луже крови. Их тела были зверски изрезаны ножом. Сожителя дома не было.

В полиции считают, что расправиться с девочками мог хозяин жилища. Дело в том, что его сожительница пробыла на работе почти 1,5 суток и полиция считает, что мужчина мог ее приревновать, потерять контроль над собой и выместить зло на детях.

Мужчина покинул дом на белом велосипеде. Полиция пытается установить его дальнейшие перемещения. // МК