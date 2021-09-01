Россиянина убили из-за отказа кукарекать после проигрыша в шашки

Убитый не выполнил условия игры, чем разозлил своего знакомого.

В российском Ижевске мужчина ударом ножом убил своего знакомого после игры в шашки за отказ выполнять условия.

Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Трагикомический случай произошел в июле 2021 года. Подозреваемый в убийстве скоро представит перед судом.

Отмечается, что знакомые выпивали и играли в шашки со своими условиями: проигравший должен был выйти на балкон и прокричать «кукареку». Проиграв, один из игроков отказался это делать, вспыхнул конфликт.

Как сообщает прокуратура, в ходе потасовки обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в область сердца, и тот скончался.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. // УНИАН