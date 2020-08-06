Россиянка оговорила мужа по делу о секснасилии над дочерью, за что его посадили на 14 лет

Жительница Новосибирска обвинила мужа в домогательствах к шестилетней дочери, а затем изменила показания и сказала, что оговорила его из ревности к бывшей подруге.

Об этом сообщает НГС.

По информации издания, 29 июля суд приговорил 33-летнего местного жителя Дениса к 14 годам колонии сторогого режима по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет).

Как пишет НГС, Денис познакомился со своей будущей женой Еленой в 2012 году. До этого он встречался с девушкой по имени Мария из Новокузнецка — у пары родилась дочь, которой сейчас восемь лет.

Елена рассказала изданию, что бывшая подруга Дениса сама звонила ей и просила взять дочь, иначе ребенка забрали бы органы опеки. В итоге девочку оставили с отцом.

Позднее Елена «на какое-то время» попала в больницу, пишет издание. По возвращении она узнала, что к ним домой приезжала Мария. Как добавляет НГС, после этого сибирячка вновь легла в больницу и выяснила, что муж готовится к разводу, чтобы жить с Марией.

«Утром я собиралась с ребенком в садик, и она мне рассказывает: «Мне баба сказала, чтобы я тебя Ленкой называла, а не мамой. А у меня есть своя мама, которую зовут Машка. И она приезжала сюда, жила с нами, а мы к ней ездили в Новокузнецк». И вот на почве этой ревности я написала заявление [о домогательствах] и оговорила его [Дениса]», — пояснила Елена НГС.

В детском саду сибирячка сообщила, что муж домогался ребенка, а затем написала заявление в полицию. «Органы опеки забрали ребенка, а меня увезли на допрос. Это было в первом или во втором часу ночи. И вот в таком каком-то неадекватном состоянии я и оговорила мужа», — добавила женщина.

Через сутки после написания заявления Елена пришла к следователю, чтобы забрать документ, но «там ей объяснили, что сделать уже ничего нельзя». Женщина добавила, что обращалась и в региональное управление СК, но это не помогло.

В обвинительном заключении, на которое ссылается НГС, указано, что экспертиза обнаружила следы спермы Дениса только на простыне и пододеяльнике девочки. На ночной рубашке и полотенце, которым, по словам ребенка, вытирался отец, следов не нашли. Полиграф не смог четко показать, когда кто-то из супругов врал.

По версии защитника Дениса, все обвинение строится на одном допросе девочки, во время которого она подтвердила версию следствия. Адвокат добавил, что после слов Елены об оговоре мужа, ребенок поменял показания.

Саму девочку опрашивали несколько раз. Как отмечает НГС, сначала она рассказывала о домогательствах, но потом стала говорить, что ничего не было. Елена утверждает, что падчерица оговорила отца по ее просьбе. По версии следствия, ребенок сначала рассказал правду, а потом из-за давления родственников изменил версию событий. Сам Денис уверяет, что текст показаний дочери внушила Елена. // Медиазона