Россиянка собирала деньги на похороны живого 7-летнего сына

Ей придется ответить за мошенничество

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, чей поступок поразил всех своим цинизмом. 25-летняя женщина собирала деньги на похороны своего семилетнего сына, который на самом деле был жив и вполне здоров.

Ранее в полицию обратилась жительница города Ангарска, которая заявила, что увидела в соцсетях объявление знакомой: та просила оказать ей финансовую помощь, чтобы организовать похороны сына.

Сердобольная горожанка перевела ей деньги, а затем выяснила, что готовящийся к погребению ребенок жив.

Как оказалось, мать мальчика состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Несколько месяцев назад органы опеки изъявили у нее сына и поместили в центр помощи семье и детям.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает «МК-Байкал».