Россиянка убила мужа граненым стаканом

Женщину признали виновной, но не посадили

В Свердловской области вынесен приговор жительнице города Новая Ляля, которую признали виновной в гибели своего сожителя. Женщина до смерти избила возлюбленного обычным граненым стаканом.

Как сообщили в пресс-службе свердловского СКР, инцидент произошел 14 октября прошлого года. Женщина и ее 46-летний сожитель пришли в гости, однако в ходе застолья между ними вспыхнула ссора.

В ходе потасовки подозреваемая схватила граненый стакан и ударила им сожителя, а также нанесла ему серию ударов руками и ногами по разным частям тела.

После избиения пара решила пойти домой, однако мужчина не смог подняться и остался в гостях. Его сожительница отправилась к себе. Вскоре пострадавшему стало хуже, и он скончался от полученных травм.

Как отмечает Ura.ru, с места происшествия был изъят граненый стакан объемом 0,25 литра, который и стал основным орудием преступления. Экспертиза показала, что мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

В итоге суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима, однако исполнение приговора отложили, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок. Осужденная будет оставаться на свободе до тех пор, пока ему не исполнится 14 лет. // МК