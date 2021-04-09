Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп

Герцог Эдинбургский принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил Букингемский дворец.

Как сообщила пресс-служба королевы, его высочество скончался сегодня утром в Виндзорском замке.

Последние несколько месяцев Лондон сообщал об ухудшении самочувствия супруга королевы Елизаветы II. Принц проходил лечение в госпитале и, в частности, перенес операцию на сердце.

С Ее Величеством сын греческого принца Андрея Филипп Маунтбеттен познакомился еще в детстве, в середине 30-х. Спустя какое-то время молодые люди начали вести переписку, а в 1946 году тайно обручились.

Ради союза с возлюбленной будущей королевой Великобритании Филипп отрекся от православия и перешел в англиканство, а также отказался от собственного титула – принц Греческий.

В 1947 году состоялась свадьба (четыре года назад монаршая пара отметила платиновую свадьбу, что подтвердило статус их союза как одного из самых продолжительных в королевской истории). Прожив всю жизнь с королевой, Филипп поставил рекорд как консорт – супруг правящего монарха.

У Филиппа и Елизаветы четверо детей, включая наследника престола принца Чарльза. Также у супругов восемь внуков и уже десять правнуков. // МК