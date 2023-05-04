Семеро вчителів загинули під час стрілянини в школі міста Куррамі вПакистану

За словами офіційних осіб, озброєні люди увірвалися в школу на неспокійному північному заході Пакистану, убивши кількох учителів і застреливши ще одного вчителя зі школи. Про це повідомляє Al Jazeera.

У Куррамі, районі північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном, група озброєних людей у ​​четвер увірвалася в державну школу, де студенти складали іспити.

Associated Press повідомило, що семеро вбитих учителів були членами шиїтської меншини Пакистану, яка часто стає мішенню бойовиків.

За словами представника місцевої поліції Аббаса Алі, іншого вчителя з тієї ж школи, мусульманина-суніта, застрелили на дорозі під час окремого нападу раніше того ж дня в Куррамі.

Відразу ніхто не взяв на себе відповідальність за напади, і Алі сказав, що неясно, чи вони пов’язані між собою.

«Ми розглядаємо всі аспекти, і поки що ми не маємо уявлення про те, хто вбив вчителів», — сказав він. Прем’єр-міністр засудив напади на вчителів і розпорядився розслідувати вбивства.

Після інциденту місцева адміністрація оголосила про відкладення поточних іспитів у місцевих школах до подальшого повідомлення.