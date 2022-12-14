Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Все більше країн визнають цей факт на офіційному рівні.
Сенат Чехії визнав, що Голодомор був геноцидом українського народу.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців”, – написав він.
Зеленський подякував Сенату Чехії за утвердження правди та відновлення історичної справедливості.
“Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче”, – запевнив президент України.
Нагадаємо, 30 листопада німецький Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.
Раніше верхня палата парламенту Ірландії – Шенад Ерен – визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також депутати парламента Молдови ухвалили декларацію про засудження Голодомору 1932-1933 років. За декларацію проголосували 54 депутати. // LB.ua