Сенат США не виніс на голосування питання про допомогу Україні

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Для винесення законопроекту на голосування він мав отримати хоча б 60 голосів зі 100. “За” проголосувало лише 49 сенаторів.

Те, що Сенат не підтримав припинення дебатів по законопроекту про пакет міжнародної допомоги не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту на голосування найближчим часом.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook:

“Як ми і прогнозували Сенат не підтримав припинення дебатів по законопроекту про пакет міжнародної допомоги. Сьогодні 51 сенаторів (49 республіканців, 1 незалежний (Б.Сандерс) та 1 демократ (лідер демократів Ч.Шумер, який голосував останнім, коли результат був зрозумілий) проголосували проти припинення дебатів по законопроекту про пакет міжнародної допомоги, оприлюднений напередодні, який включав Україну, Ізраїль, Тайвань та держави індо-тихоокеанського регіону”.

За її словами, при необхідних для прийняття рішення 60 голосах, за початок роботи над законопроектом проголосували 49 сенаторів (47 демократів та 2 незалежних).

Маркарова зазначила, що це не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту голосування найближчим часом. Представники Республіканської партії, які наперед анонсували негативне голосування по міжнародній допомозі, раніше заявляли, що не можуть підтримати законопроект, в якому не буде питання південного кордону США та змін в міграційній політиці.

Вона також наголосила, що українські дипломати продовжують активну роботу і сподіваються, що що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік. // УП