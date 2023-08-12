Ще один російський офіцер втік до Литви і попросив політичного притулку

До Литви втік російський лейтенант Іван Корольов. Він попросив у країні політичного притулку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Корольов нелегально перетнув кордон Литви, доїхав до Вільнюса і був затриманий литовськими прикордонниками на столичному автовокзалі 10 серпня.

“З серпня я прийняв рішення покинути РФ у зв’язку з тим, що не хотів брати участь в кровопролитній війні, яку розв’язала моя держава. На цей час я знаходжусь в Республіці Литва, де попросив політичного притулку”, – заявив російський військовий.

Лейтенант проходив службу у військовій частині 59313-39 – Об’єднаному стратегічному командуванні Східного військового округу. Ця частина дислокується в селищі Тейсін Хабаровського краю.

Корольов стверджує, що він не перебував в Україні на момент його участі у так званій “СВО”.

“Я брав участь в “СВО”, але знаходився весь цей час на території РФ. На території України я не був”, – стверджує росіянин.

За його словами, підрозділ, в якому він служив, займався забезпеченням російської армії боєприпасами та їх подальшим розподілом між бригадами окупантів, які перебували на території України.

Заява від офіцера-артилериста, який був заступником начальника складу обліково-операційного віддалення польового артилерійського складу, на отримання політичного притулку 11 серпня була прийнята до розгляду. Корольов перебуватиме у міграційному центрі в Пабраті, доки розглядатиметься його заява.